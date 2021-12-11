الصناعات التعدينية تتصدر صادرات عمّان خلال 11 شهراً

الوكيل الإخباري - توزعت صادرات غرفة عمان خلال الأشهر الـ 11 الماضية من العام الحالي على قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة 256ر1 مليار دينار، والكيماوية ومستحضرات التجميل نحو 057ر1 مليار دينار، و الهندسية والكهربائية، وتكنولوجيا المعلومات 572 مليون دينار.

اضافة اعلان



وبلغت صادرات قطاعات الصناعات العلاجية واللوازم الطبية ما قيمته 526 مليون دينار والتموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية 486 مليون دينار و الجلدية والمحيكات 415 مليون دينار.



وتوزعت باقي صادرات غرفة صناعة عمان على قطاعات صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية بقيمة 202 مليون دينار والبلاستيكية والمطاطية 177 مليون دينار، والانشائية 85 مليون دينار، واخيرا الصناعات الخشبية والأثاث نحو 17 مليون دينار.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة