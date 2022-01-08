"الصناعات الجلدية والمحيكات" يستحوذ على أكثر من 1.11 مليار دولار من مجموع صادرات اربد

الوكيل الاخباري - ارتفعت القيمة الكلية لشهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة اربد العام الماضي إلى 1.2 مليار دولار، مقارنة مع 982 مليون دولار في 2020، وفق التقرير السنوي الصادر عن غرفة صناعة إربد.

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وأظهر التقرير أن عدد شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة خلال العام الماضي بلغ 17847 شهادة مقارنة مع 14681 شهادة للعام 2020.



وقال رئيس غرفة الصناعة هاني أبو حسان، إن قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات استحوذ على غالبية قيمة الصادرات برقم تجاوز 1.11 مليار دولار، وبنسبة نحو 93% من مجموع الصادرات الكلي.



وبين أبو حسان، أن صادرات قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بلغت 34.4 مليون دولار، تلتها صادرات قطاع الصناعات التموينية والغذائية 28.5 مليون دولار، والصناعات الانشائية 12.6 مليون دولار، والصناعات الهندسية والكهربائية 11.6 ملايين دولار.



كما حقق قطاع الصناعات الكيميائية ومستحضرات التجميل صادرات بقيمة 10.2 مليون دولار، وصادرات الصناعات البلاستيكية والمطاطية 9.1 مليون دولار، كما حقق قطاع التعبئة والتغليف والكرتون صادرات بقيمة 2.9 مليون دولار، والتعدين 547 ألف دولار، والصناعات الخشبية والأثاث بقيمة 170 ألف دولار.



وأشار أبو حسان إلى أن غالبية الصادرات ذهبت للسوق الأميركية بقيمة 879.8 مليون دولار وبنسبة زادت عن 72% من إجمالي الصادرات، أما الأسواق العربية فبلغت قيمة الصادرات اليها أكثر من 84 مليون دولار، ودول أوروبية نحو 72 مليون دولار، وكندا 20.5 مليون دولار، ودول جنوب شرق آسيا أكثر من 4 ملايين دولار، فيما زادت قيمة الصادرات إلى دول مختلفة أخرى عن 160 مليون دولار.



بترا