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الإثنين، 11-04-2022 09:25 ص

الصناعة السعودية تطرح 13 موقعاً للاستثمار

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الوكيل الاخباري-أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، عن طرح 13 موقعا للاستثمار في مجمع الحجر الجيري بحفيرة نساح في محافظة المزاحمية بمنطقة الرياض عن طريق المنافسة، حيث تستهدف المنافسة المستثمرين المهتمين بصناعة أحجار وصخور الزينة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتهدف الوزارة من هذا الطرح إلى تنظيم إجراءات عمليات المنافسة للحصول على رخصة محجر مواد بناء، لاستغلال كتل الحجر الجيري في مجمع حفيرة نساح، وتوفير البيئة العادلة للمتنافسين، لتعزيز الاستثمار في قطاع التعدين، إضافة إلى تشجيع الصناعات الوطنية، وذلك تماشيا مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وذكرت الوزارة أن إعلان المنافسة وإيضاح شروط ومتطلبات ونتائج التأهيل وأسماء الفائزين سيكون عبر "منصة تعدين"، حيث ستعمل الوزارة على تأهيل نتائج المتنافسين بناء على متطلبات وشروط المنافسة المعلنة.

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