الصناعة تدعو المنتجين المحليين المتضررين لتقديم شكوى

الوكيل الإخباري - دعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين المنتجين المحليين المتضررين من تزايد المستوردات من سلعة ما أو استيرادها بأسعار إغراقية أو مدعومة إلى تقديم شكوى.

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وقالت الوزارة إنها تستقبل الشكاوى من خلال نظام شكاوى الإنتاج الوطني.

وأضافت أن قسم شؤون الصناعة الوطنية يتولى مهمة دراسة الشكاوى المقدمة من الصناعة الوطنية، حيث يقوم القسم بإعداد دراسة مبدئية للشكوى تهدف للتعرف على وضع مستوردات المملكة من السلعة مدار البحث في الشكوى، وما يتضمنه من تحليل لكمية المستوردات والصادرات والتعرف على الدول المصدرة وحصصها وقيم CIF.

واشارت الوزارة إلى أن ذلك يستهدف تمكين المديرية من النظر في إمكانية حماية الصناعة المحلية من خلال تطبيق تشريعات حماية الإنتاج الوطني، حيث يتم التواصل مع مقدم الشكوى وإعلامه بنتائج الدراسة وتوعيته بمتطلبات قضايا الحماية.





