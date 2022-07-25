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الإثنين، 25-07-2022 02:30 م

الصناعة والتجارة: المواطن سيلمس أثر انخفاض الأسعار تدريجيا

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
أكد الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي أن الوزارة تراقب أسعار المواد الغذائية عالميا.اضافة اعلان


وقال البرماوي في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، إن أسعار الزيوت النباتية وبعض المواد الغذائية والقمح بدأت بالانخفاض تدريجيا خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن أي انخفاض على أسعار الزيوت النباتية والمواد الغذائية سيتم عكسه محليا.

وأشار إلى أن المواطن سيلمس انخفاض الأسعار تدريجيا وذلك في ظل وجود تنافسية كبيرة في السوق المحلي بالإضافة إلى الكميات التي استوردها التجار خلال ارتفاع الأسعار.

وبيّن أن الوزارة تقوم بدورها الرقابي على الأسواق للتأكد من بيع المواد الغذائية وفق أسعارها وضمان عدم رفع الأسعار على المواطنين.

يشار إلى أن أسعار الزيوت النباتية والقمح بدأت بالانخفاض مؤخرا إلى مستويات ما قبل الأزمة الروسية الأوكرانية والمشاكل التي سببتها الأزمة لسلاسل التوريد التي أدت لنقص الإمدادات وارتفاع أسعارها.

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