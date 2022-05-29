الصناعة والتجارة تطرح عطاء لشراء 120 ألف طن من الشعير

الوكيل الإخباري - جددت وزارة الصناعة والتجارة طرح عطاء لشراء 120 ألف طن من الشعير.

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وقالت الوزارة في العطاء الذي أعلنت عنه، اليوم الأحد، إن على من يرغب في الاشتراك بالعطاء مراجعة قسم العطاءات بوزارة الصناعة والتجارة والتموين للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل (650) ستمائة وخمسون دينار أردني غير مستردة.



وأشارت إلى أن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 1-6-2022.



واشترطت الوزارة إحضار الوثائق التالية عند الشراء وهي:



صورة عن رخصة المهن سارية المفعول.



صورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد عن (30) ثلاثون يوماً من تاريخ فض العروض.



صورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.



