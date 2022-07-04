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الإثنين، 04-07-2022 09:14 ص

الصناعة والتجارة تقرر رفع سعر بيع طن الشعير 11%

الشعير


الوكيل الإخباري - قررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين رفع أسعار بيع طن الشعير المباع لمربي الثروة الحيوانية (أبقار، إبل، دواجن) بنسبة 11% مقارنة بمستويات أسعار الشهر الماضي.

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وبحسب القرار فقد ارتفع سعر طن الشعير بمقدار 31 دينارا ليصل الى 310 دنانير شامل ضريبة المبيعات مقابل 279 دينارا للطن مقارنة بالأسعار التي كانت تباع بها الشهر الماضي.


كما قررت الوزارة تثبيت أسعار بيع الشعير المقدم لمربي الأغنام عند مستوى 175 دينارا للطن شامل ضريبة المبيعات، فيما تم تحديد بيع مادة النخالة بالسعر المدعوم بمبلغ 77 دينارا للطن لمربي الأغنام و156.3 دينار بالسعر الحر لباقي مربي الثروة الحيوانية.


يشار الى أن وزارة الصناعة تقوم بداية كل شهر بتحديد أسعار بيع الشعير والنخالة في مراكز الأعلاف التابعة لها، فيما يتم تحديد الأسعار على ضوء متوسط الكلف ومستويات الشراء بالأسعار الجديدة والقديمة.

 

الغد

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