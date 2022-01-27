الصناعة والتجارة: لا شكاوى على الأسواق والمخابز والمحروقات

الوكيل الإخباري - قال المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي إن الوزارة تتابع ورغم الظروف الجوية السائدة وتراكم الثلوج في عدد من المحافظات عمل الأسواق بخاصة القطاعات الأساسية كالمخابز ومحطات المحروقات ومحلات المواد الغذائية لتوفير احتياجات المواطنين مشيرا الى أن هنالك طلبا كبيرا على اسطوانات الغاز وهنالك تنسيق مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص لضمان توفر اسطوانات الغاز المنزلي بشكل مستمر.

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وأضاف في تصريح صحفي أن غرف الطوارئ في الوزارة ومديرياتها في المحافظات تتابع الملاحظات التي ترد من المواطنين والعمل على معالجتها بالسرعة الممكنة بالتنسيق مع الجهات المهنية لافتا الى أنه لم ترد شكاوى على عمل الأسواق وقطاعات المخابز والمحروقات حتى الان.



وقال البرماوي إنه يتواجد أيضا مندوب عن الوزارة في المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات لمتابعة أي شكاوى تتعلق بالأسواق وعمل القطاعات الأساسية مؤكدا توفر كافة السلع التموينية