الخميس 27-01-2022
الوكيل الاخباري

الزراعة: 412 ملاحظة منذ بداية المنخفض

بلدية الوسطية تتعامل مع تجمعات كبيرة لمياه الأمطار

سعيدات : اغلاق الطرق الفرعية والانزلاقات حالت دون وصول الغاز للمواطنين

الخصاونة يزور وزارة الأشغال ويؤكد: التنسيق المسبق حقق أفضل النتائج

مياه اليرموك تتعامل مع 147 شكوى لفيضان الصرف الصحي خلال المنخفض

95 إصابة بـ 74 حادثا في المفرق

حيل ذكية على واتس آب قد لا يعرفها المستخدمون

تعرّف على سماكات الثلوج حتى الساعة 2 من ظهر الخميس - ارقام

اشغال المفرق : جميع الطرق في المحافظة سالكة

اخلاء 10 منازل بالأغوار الشمالية تعرضت لتصدعات بفعل الأمطار

الخميس، 27-01-2022 03:19 م

الصناعة والتجارة: لا شكاوى على الأسواق والمخابز والمحروقات

151889254_5165132013562101_3088799130505844033_n


الوكيل الإخباري - قال المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي إن الوزارة تتابع ورغم الظروف الجوية السائدة وتراكم الثلوج في عدد من المحافظات عمل الأسواق بخاصة القطاعات الأساسية كالمخابز ومحطات المحروقات ومحلات المواد الغذائية لتوفير احتياجات المواطنين مشيرا الى أن هنالك طلبا كبيرا على اسطوانات الغاز وهنالك تنسيق مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص لضمان توفر اسطوانات الغاز المنزلي بشكل مستمر.

اضافة اعلان

 

وأضاف في تصريح صحفي أن غرف الطوارئ في الوزارة ومديرياتها في المحافظات تتابع الملاحظات التي ترد من المواطنين والعمل على معالجتها بالسرعة الممكنة بالتنسيق مع الجهات المهنية لافتا الى أنه لم ترد شكاوى على عمل الأسواق وقطاعات المخابز والمحروقات حتى الان.


وقال البرماوي إنه يتواجد أيضا مندوب عن الوزارة في المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات لمتابعة أي شكاوى تتعلق بالأسواق وعمل القطاعات الأساسية مؤكدا توفر كافة السلع التموينية

 




 

 


 

إقرأ ايضا
download

أسهم اليابان تغلق عند أدنى مستوى في 14 شهراً

052720AFX___052720AFX_image_16x9_1200x676

قفزة غير متوقعة للاقتصاد الأميركي بـ 6.9% بالربع الرابع 2021

7d9aa116-a370-4053-bf7a-c03cda11eeb1_16x9_1200x676 (1)

سلطنة عمان تقرر تثبيت أسعار الكهرباء لهذه الفئة خلال 2022

23-4-1200x675

النفط يبلغ أعلى مستوياته خلال 7 سنوات عالميا

357215_5_1643276092

الصين تخفض 173 مليار دولار من الضرائب والرسوم العام الماضي

AATbX4m

أسهم أوروبا تهبط بتأثير الاتجاه لتشديد سياسة المركزي الأميركي

أخبار متعلقة
مبنى وزارة الصناعة والتجارة

اجتماع لمناقشة مطالب المستثمرين في الأردن

main_image60f2c654b8873

الصناعة والتجارة تسجل 207 مخالفة منذ مطلع العام

يييييييييشششش

دعوة المستوردين للتسجيل على المنصة الخاصة بالواردات

12202127205515861937132

رفع الضريبة على "الهايبرد" يدخل حيز التنفيذ .. والتجار: نتوقع ركودا طويلا

دائرة-ضريبة-الدخل-والمبيعات-2020701

هام من الضريبة بشأن إقرارات 2021

1220213013821755119392

الحاج توفيق يطالب بتوفير السيولة للتجار