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الإثنين، 14-08-2023 04:22 م

الصندوق الأردني للريادة يستثمر 1.5 مليار دولار في سدو المالية

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الوكيل الإخباري - أعلن الصندوق الأردني للريادة، عن استثماره في صندوق سدو المالية، لدفع عجلة نمو ريادة الأعمال والتقدم التقني في الأردن.

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والتزم الصندوق الأردني للريادة باستثمار قيمته 1.5 مليار دولار في سدو المالية الذي يعتبر صندوقا استثماريا جريئا يستثمر في الشركات الريادية سريعة النمو في المراحل المبكرة.


وقال الرئيس التنفيذي للصندوق المهندس محمد المحتسب، إن الصندوق ماض في مساهمته بجذب الاستثمار في الشركات الأردنية لتطوير البيئة الريادية، موضحا أن الاستثمار في سدو المالية، ينسجم مع رؤية الصندوق لتحفيز نمو البيئة الريادية في الأردن، وإيجاد فرص عمل ودفع النمو الاقتصادي.


وأشار إلى أن اهتمام سدو المالية بالسوق الأردني، يأتي كشهادة على توفر كفاءات أردنية عالية وشركات أردنية واعدة، وأن وجود صندوق سدو المالية سيوفر للشركات الناشئة في الأردن التمويل والوصول إلى الأسواق السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

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