الصوامع والتموين: مطحنة الجويدة تعمل 24 ساعة

الوكيل الإخباري - أكد مدير عام الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين المهندس عماد الطراونة ان مطحنة الجويدة العائدة للشركة تعمل على مدار 24 ساعة وبطاقة انتاجية قصوى تبلغ 400 طن يوميا، لتزويد المخابز بمادة الطحين.

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وأضاف في تصريح صحفي أن المطحنة تعتبر المزود الرئيسي لأكبر المخابز في المملكة مع باقي المطاحن للقطاع الخاص، لافتا إلى تأمين جميع مراكز الأعلاف بمادتي الشعير والنخالة لمربي الأغنام بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة التموين.



وأكد توفر مخزون استراتيجي من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين لمدد كافية وطويلة تغطي حاجة المملكة لأكثر من سنة ونصف من مادة القمح ولمدة 11 شهرا لمادة الشعير، داعيا المواطنين لعدم التهافت على المخابز لتوفر مادة الطحين واستمرارية تزويده للمخابز.

ولفت الى استمرارية عمل الشركة طيلة أيام الحظر لادامة استقبال وتخزين كميات القمح المستوردة في ميناء العقبة وشحنها وتخزينها في المجمعات والصوامع التموينية في المملكة.



