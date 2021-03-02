الصين أكبر مركز تصنيع في العالم

الوكيل الاخباري - حافظت الصين على مكانتها كأكبر مركز للتصنيع في العالم، وذلك للعام الحادي عشر على التوالي.

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وحسب وكالة "المغرب العربي" للأنباء، فإن 30 % من الناتج العالمي للتصنيع يأتي من الصين.



وزاد إنتاج الصين خلال الخمس سنوات الماضية من 23 تريليون يوان صيني، إلى 31.3 تريليون يوان. (الدولار الأمريكي يساوي 6.47 يوان صيني).



وقال وزير الصناعة الصيني، شياو تشينغ، وفقا للخطة الخمسية من 2016 وحتى 2020 وصل متوسط نمو الناتج في قطاع التصنيع بالصين إلى 10.4 %.



وكانت صناعة البرمجيات قد ارتفعت وشهدت تقدما ملحوظا خلال نفس الفترة "ارتفع ناتجها الصناعي ذو القيمة المضافة من 1.8 تريليون يوان إلى 3.8 تريليون يوان مع نمو حصتها في إجمالي الناتج المحلي من 2.5 % إلى 3.7 %".



وبحلول نهاية عام 2020، وصل معدل انتشار إنترنت النطاق العريض الثابت بين الأسر الصينية إلى 96 في المئة، في حين بلغ معدل انتشار إنترنت النطاق العريض المتنقل 108 في المئة، وفقا للمصدر ذاته.







المصدر : سبوتنك



