الصين: أكبر منصة لإنتاج النفط البحري بآسيا تدخل طور الإنتاج

الوكيل الاخباري - أعلنت الشركة الوطنية الصينية للنفط البحري، أن أكبر منصة لإنتاج النفط البحري بآسيا التي تشغلها الشركة، قد دخلت طور الإنتاج.

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وذكرت الشركة في بيان لها، أن المنصة تعد جزءا من مجموعة الحقول النفطية آنبينغ 15-1، التي تقع في حوض مصب النهر اللؤلؤ، مع متوسط عمق مياه يبلغ 90 مترا، حيث تحتضن هذه المجموعة من حقول النفط 48 بئر إنتاج تم التخطيط لتشغيلها، و4 حقول نفطية جديدة.



وبحسب بيان الشركة، فإن حقول النفط تتوقع تحقيق ذروة إنتاج بحوالي 5000 طن من النفط الخام كل يوم حال بدء نطاق التشغيل الكامل، ما يضخ زخما جديدا في تطوير منطقة خليج قوانغدونغ-هونغ كونغ-ماكاو الكبرى.



بترا