الجمعة 09-12-2022
الوكيل الاخباري

الصين: أكبر منصة لإنتاج النفط البحري بآسيا تدخل طور الإنتاج

بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين شمال قطاع غزة

استشهاد فلسطيني متأثراً بإصابته خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة

أسعار الذهب في الاردن اليوم الجمعة

زوجة الزميل المصور نادر أبو حية في ذمة الله

السعودية والصين تؤكدان أهمية استقرار أسواق النفط العالمية

تقديم الورقة الثانية للامتحان الشامل للدورة الشتوية السبت

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من رام الله

القطاع التجاري ينتخب ممثليه السبت

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من بيت دجن شرق نابلس

 
الجمعة، 09-12-2022 01:01 م

الصين: أكبر منصة لإنتاج النفط البحري بآسيا تدخل طور الإنتاج

نفط٢


الوكيل الاخباري - أعلنت الشركة الوطنية الصينية للنفط البحري، أن أكبر منصة لإنتاج النفط البحري بآسيا التي تشغلها الشركة، قد دخلت طور الإنتاج.

اضافة اعلان


وذكرت الشركة في بيان لها، أن المنصة تعد جزءا من مجموعة الحقول النفطية آنبينغ 15-1، التي تقع في حوض مصب النهر اللؤلؤ، مع متوسط عمق مياه يبلغ 90 مترا، حيث تحتضن هذه المجموعة من حقول النفط 48 بئر إنتاج تم التخطيط لتشغيلها، و4 حقول نفطية جديدة.


وبحسب بيان الشركة، فإن حقول النفط تتوقع تحقيق ذروة إنتاج بحوالي 5000 طن من النفط الخام كل يوم حال بدء نطاق التشغيل الكامل، ما يضخ زخما جديدا في تطوير منطقة خليج قوانغدونغ-هونغ كونغ-ماكاو الكبرى.


بترا


إقرأ ايضا
ذهب ٢

أسعار الذهب في الاردن اليوم الجمعة

٣

السعودية والصين تؤكدان أهمية استقرار أسواق النفط العالمية

نفط

النفط يتجه لتكبد خسائر أسبوعية بنحو 10 بالمئة

63920fb842360436a44b832a

وزارة النفط العراقية تصدر بيانا بخصوص أسعار الخام

6391be474236044644187d1c

هل يصل سعر الدولار لـ50 جنيها في مصر؟

تا

كتلة (التاجر) تدعو للمشاركة بانتخابات غرفة تجارة عمّان

أخبار متعلقة
النفط الروسي

لهذه الأسباب.. أسعار النفط قرب أدنى مستوى في شهرين

413313

انخفاض برميل خام برنت أكثر من 2 دولار

يببببب

بزيادة 12 % .. السعودية تحتفظ بصدارة موردي النفط للصين

1120221416435419586500

خبير نفطي: توقع خفض أو تثبيت أسعار المحروقات الشهر المقبل بشرط

بببببببب

سلطنة عمان تسجل أعلى معدل نمو سنوي لإنتاج حقل نفط في المنطقة

ارامكو-4 (1)

أرامكو السعودية تشحن الكميات التعاقدية كاملة لآسيا في ديسمبر