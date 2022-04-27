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السجن لوليد الكردي 18 سنة وإلزامه بدفع 191 مليون دينار

الأربعاء، 27-04-2022 12:03 م

الصين: ارتفاع أرباح الشركات الصناعية إلى 298. 8 مليار دولار

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الوكيل الاخباري- أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء الصينية، ارتفاع أرباح الشركات الصناعية الكبرى في البلاد بنسبة 8.5 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 1.96 تريليون يوان " 298.8 مليار دولار"، في الربع الأول من العام الجاري.

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وقالت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء إن النمو من النسبة المسجلة عند 5 بالمئة تسارع خلال الفترة بين شهري كانون الثاني وشباط الماضيين، لكنه في الوقت نفسه تباطأ بمقدار 3.8 نقطة مئوية عن الربع السابق، وشهدت 24 صناعة من أصل 41 توسعا في أرباحها على أساس سنوي، في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بينما سجلت 15 صناعة أخرى انخفاضا.


وزادت إيرادات تلك الشركات الكبرى التي لا تقل إيرادات الأعمال الرئيسة السنوية لكل منها عن 20 مليون يوان، بنسبة 12.7 بالمئة على أساس سنوي إلى 31.27 تريليون يوان.


وبلغ إجمال أصول هذه الشركات حتى شهر آذار الماضي 144.61 تريليون يوان، بزيادة قدرها 10.6 بالمئة على أساس سنوي، بينما سجلت مطلوباتها 81.68 تريليون يوان، بزيادة 10.5 بالمئة، وبلغت نسبة المطلوبات إلى الأصول 56.5 بالمئة، دون تغيير عما كانت عليه العام الماضي.

 

بترا

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