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الإثنين، 21-06-2021 03:42 م

الصين: اكتشاف أكبر احتياطي للنفط الصخري في البلاد

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الوكيل الإخباري- أعلنت شركة النفط الصينية العملاقة CNPC، عن اكتشاف أكبر احتياطي للنفط الصخري في الصين بحجم يبلغ مليار طن.  

وذكرت الشركة، أنه تم استكشاف احتياطات جديدة للنفط الصخري في حقل أوردوس في مقاطعة غانسو الصينية.

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وبدأت الصين التنقيب على نطاق واسع وإنتاج النفط الصخري في قضاء تشينغتشينغ بمقاطعة قانسو في عام 2019.


ووفقا لبعض التوقعات سيسمح ذلك بوقف تزايد اعتماد الصين على النفط المستورد من الخارج.


وتدل المعطيات المتوفرة، على أن الصين تستورد في الوقت الراهن، حوالي 70 ٪ من استهلاك النفط الوطني.

 

المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

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