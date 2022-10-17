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الإثنين، 17-10-2022 04:30 م

الصين تؤجل إصدار بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث

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الوكيل الإخباري - أعلنت الصين تأجيل إصدار بعض البيانات الاقتصادية التي كان مقررة هذا الأسبوع ومن ضمنها بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، إذ تجتمع قيادة البلاد في اجتماع من المقرر أن يمنح الرئيس شي جين بينغ فترة ولاية ثالثة تاريخية في منصبه.

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ويأتي هذا الإعلان قبل يوم من توقع المحللين أن تعلن الصين عن بعض أضعف أرقام النمو الفصلية منذ عام 2020، إذ يعاني الاقتصاد من قيود كورونا وأزمة العقارات.


وأعلن المكتب الوطني للإحصاء في بكين (NBS) أنه سيتم "تأجيل" إصدار أرقام النمو للربع الثالث إلى جانب مجموعة من البيانات الاقتصادية الأخرى، دون تحديد سبب التأخير أو إعطاء جدول زمني جديد.

 

CNBC

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