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الإثنين، 13-05-2024 12:23 م

الصين تبدأ هذا الأسبوع بيع سندات طويلة الأجل

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الوكيل الإخباري- تبدأ الصين هذا الأسبوع بيع حزمة أولى من سندات طويلة الأجل، وفق ما أعلنت وزارة المالية، اليوم الإثنين، مع سعي بكين إلى تعزيز ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

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وستبدأ الحكومة الصينية إصدار سندات لمدة 30 عاماً، الجمعة، في إطار خطة لبيع ديون تتجاوز قيمتها 138 مليار دولار، بحسب مذكرة نُشرت على الموقع الإلكتروني للوزارة.

ومن المقرر أن يبدأ بيع سندات أخرى لمدة 20 و50 عاماً، في 24 مايو و14 يونيو على التوالي.

ويعاني الاقتصاد الصيني سلسلة أزمات أبرزها التذبذب في قطاع العقارات وارتفاع نسبة بطالة الشباب.

سكاي نيوز عربية

 




 

 


 

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