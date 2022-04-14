الخميس 14-04-2022
الوكيل الاخباري

تحذير من الغذاء والدواء حول تواريخ صلاحية المواد الغذائية

بدء تجهيز مدينة الجبيهة الترويحية كمتنزه للمواطنين

توضيح هام من جمعية البنوك حول تأجيل اقساط قروض نيسان الحالي

الاوقاف: 3500 شخص سجلوا للحج خلال اليوم الأول للتسجيل

وزارة الصناعة تطرح عطاء جديد لشراء 120 الف طن قمح

وزير التربية: الاختبارات النهائية لطلبة المدارس في موعدها المقرر 18 حزيران

أسعار الذهب محليا

الضمان: لا تأجيل لاقساط السلف الشرائية نهاية الشهر الحالي

بايدن يخصص 1.45 مليار دولار للأردن في 2023

مجلس التربية والتعليم يقرر وقف الاعتراف بالشهادات الصادرة عن المدارس التركية

الخميس، 14-04-2022 12:07 م

الصين تتجه لتخفيض متطلبات الاحتياطي الإلزامي للمصارف لدعم الإقراض

D2B2DAE6-9EB3-42A5-8F6B-F981695B1872


الوكيل الاخباري- أعلن مجلس الوزراء الصيني أنه يجب استخدام أدوات السياسة النقدية، بما في ذلك تخفيض نسب متطلبات الاحتياطي الإلزامي للمصارف في الوقت المناسب.

يأتي ذلك بهدف تعزيز الإقراض وتنشيط الاقتصاد وسط هيمنة خطر الركود بسبب الإغلاقات المصاحبة لتفشي جائحة كورونا وتحديات القطاع العقاري إلى جانب تراجع الاستهلاك وتباطؤ الصادرات.

ومن المتوقع أن تخفض الصين متطلبات الاحتياطي الإلزامي للمصارف بنصف نقطة مئوية، وهو ما سيوفر تريليون إيوان أو 157 مليار دولار من الأموال طويلة الأجل، التي يمكن للبنوك استخدامها لتعزيز الإقراض.

اضافة اعلان

 

العربية

إقرأ ايضا
3202227102521332475021

وزارة الصناعة تطرح عطاء جديد لشراء 120 الف طن قمح

1 - Copy

أسعار الذهب محليا

6256a333423604754b762f61

المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض: عام 2021 سجل أكبر عدد للوفيات بتاريخ الأمة

2533239525

بايدن يخصص 1.45 مليار دولار للأردن في 2023

xxx

شركة أمريكية تشتري خام مربان الإماراتي بديلا للنفط الروسي

3333-5

تونس تقر زيادة جديدة في أسعار المحروقات لخفض عجز الميزانية

أخبار متعلقة
thumbs_b_c_57ce798f21abbcbff3df466364c32c01

250 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الصين وإفريقيا

422169

الصين تطرح سياسات جديدة لدعم إنتاج الحبوب

1160155

واشنطن تمدّد إعفاء مئات المنتجات الصينية من الرسوم الجمركية العقابية

6238081d4c59b717481f0f30

قفزة في صادرات الصين من المركبات

1632312966706202400

الصين تبقي على أسعار الفائدة الرئيسية للإقراض دون تغيير

1000x563_alkgik

نيكاي الياباني يرتفع مع صدور بيانات اقتصادية صينية قوية