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الأحد، 03-04-2022 11:48 ص

الصين تتوسع في تجربة اليوان الرقمي بالمزيد من المدن

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الوكيل الاخباري- أعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، يوم أمس السبت، أنه سيتم توسيع برنامجه التجريبي لليوان الرقمي، ليشمل المزيد من المدن المحلية، وذلك بعد تشغيله الناجح على مدى السنوات الماضية.

وذكر البنك في بيان له أن العملة الورقية الرقمية، أو e-CNY ، ستكون مُتاحة في بلديتي تيانجين وتشونغتشينغ، ومدينة قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ في جنوبي الصين، ومدينتي فوتشو وشيامن في مقاطعة فوجيان بشرق البلاد، وست مدن في مقاطعة تشجيانغ بشرقي الصين التي تستضيف دورة الألعاب الآسيوية 2022.

واختبرت الصين استخدام اليوان الرقمي في أكثر من 10 أماكن من شنتشن إلى شانغهاي ومنطقة شيونغآن الجديدة، نقلاً عن وكالة "شينخوا" الصينية.

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