الصين تحتل مركز الصدارة العالمي لصناعة وإنتاج الألعاب

الوكيل الإخباري - شهدت الصين، أكبر دولة مصدرة للألعاب في العالم، نموا قدره 37.8 بالمائة في حجم صادراتها من الألعاب في عام 2021، لتصل إلى أعلى مستوى لها في خمس سنوات، وذلك بحسب اتحاد الصين للألعاب ومنتجات الأطفال.

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وصدرت الصين ألعابا بقيمة 46.12 مليار دولار أميركي في عام 2021. وذكر الاتحاد، ان الولايات المتحدة ظلت الوجهة الأولى عالميا، لصادرات الألعاب الصينية، حيث زاد حجم الصادرات إليها بنسبة 57.3 بالمائة على أساس سنوي لتبلغ قيمتها 13.48 مليار دولار أميركي.



وبلغت قيمة صادرات الألعاب الصينية إلى المملكة المتحدة واليابان وجمهورية كوريا وألمانيا وهولندا والمكسيك وروسيا وأستراليا وماليزيا 13.59 مليار دولار أميركي.



وأظهرت الإحصاءات أن مبيعات الألعاب في السوق المحلي ارتفعت بنسبة 9.6 بالمائة على أساس سنوي، لتصل قيمتها إلى 85.46 مليار يوان (حوالي 12.65 مليار دولار أميركي) في عام 2021.

بترا