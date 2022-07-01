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الجمعة، 01-07-2022 02:02 م

الصين تحدد سعر الدولار أمام اليوان عند 6.686

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الوكيل الاخباري- قرر البنك المركزي الصيني اليوم الجمعة، تحديد سعر صرف اليوان مقابل الدولار الأميركي عند مستويات 6.6863 يوان لكل دولار، في الوقت الذي كانت تشير التوقعات إلى استقرار اليوان الصيني مقابل الدولار عند مستويات 6.6851 يوان لكل دولار.

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يذكر أن بنك الصين يقوم بالتأثير على سعر الدولار الأميركي من خلال ربط قيمة عملته "اليوان" بالدولار ، حيث يستخدم البنك سياسة سعر الصرف الثابت، والتي تختلف عن سعر الصرف الحر الذي تستخدمه الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى، مع ترك هامش تحرك لعملة الصين في نطاق ضيق.


ويتم قياس السلة بسعر الدولار نظرا إلى أن الولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري لدولة الصين.

 

 بترا

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