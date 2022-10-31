الصين تحدد سعر الدولار مقابل اليوان عند 7.1768

الوكيل الإخباري - قرر البنك المركزي الصيني، صباح اليوم الاثنين، تحديد سعر صرف اليوان مقابل الدولار الأميركي عند مستوى 7.1768 يوان لكل دولار.

اضافة اعلان



وكانت التوقعات تشير إلى تسجيل الدولار 7.1782 يوان، وبلغ سعر الإغلاق السابق له 7.2500 يوان لكل دولار أميركي.



ويؤثر بنك الصين على سعر الدولار الأميركي من خلال ربط قيمة عملته - اليوان - بعملة الدولار، حيث يستخدم البنك سياسة سعر الصرف الثابت، والتي تختلف عن سعر الصرف الحر الذي تستخدمه الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى، مع ترك هامش تحرك لعملة الصين للتحرك في نطاق ضيق.



ويقوم بنك الصين بإدارة قيمة اليوان عن طريق إبقائها ثابتة أمام سلة من عملات الدول، التي تعد شركاء للصين، ويتم قياس السلة بسعر الدولار، نظرا إلى أن الولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري للبلاد.

بترا