الإثنين 31-10-2022
الوكيل الاخباري

الصناعة التجارة: لا عودة لنظام صرف دعم الخبز وتثبيت السعر مستمر

وظائف شاغرة في الهيئة البحرية الأردنية

توضيح من التربية بشأن صرف رواتب 500 حارس مدرسة

الاتصالات تعلن نجاح تجربة إطلاق خدمات الانترنت الساتلية في جنوب المملكة

البريد الأردني يطرح إصداراً جديداً من الطوابع التذكارية

قطر تبدأ بتطبيق اجراءات جديدة خاصة بكأس العالم اعتبارا من غدا

الجيش يعلن أسماء المستحقين لقرض الإسكان العسكري

الاحتلال يعتقل ستة فلسطينيين من الخليل

بدء انقشاع الضباب عن مناطق في عمان وعلى الطريق الصحراوي

وزير التربية ينعى الطالب عماد العمري

 
الإثنين، 31-10-2022 10:45 ص

الصين تحدد سعر الدولار مقابل اليوان عند 7.1768

1-1


الوكيل الإخباري - قرر البنك المركزي الصيني، صباح اليوم الاثنين، تحديد سعر صرف اليوان مقابل الدولار الأميركي عند مستوى 7.1768 يوان لكل دولار.

اضافة اعلان


وكانت التوقعات تشير إلى تسجيل الدولار 7.1782 يوان، وبلغ سعر الإغلاق السابق له 7.2500 يوان لكل دولار أميركي.


ويؤثر بنك الصين على سعر الدولار الأميركي من خلال ربط قيمة عملته - اليوان - بعملة الدولار، حيث يستخدم البنك سياسة سعر الصرف الثابت، والتي تختلف عن سعر الصرف الحر الذي تستخدمه الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى، مع ترك هامش تحرك لعملة الصين للتحرك في نطاق ضيق.


ويقوم بنك الصين بإدارة قيمة اليوان عن طريق إبقائها ثابتة أمام سلة من عملات الدول، التي تعد شركاء للصين، ويتم قياس السلة بسعر الدولار، نظرا إلى أن الولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري للبلاد.

 

بترا

إقرأ ايضا
ذهب 4

تعرف على أسعار الذهب في الاردن اليوم

635a56f94c59b766e734e9c3

صندوق النقد يتوقع ارتفاع التضخم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

ذهب3

الذهب يتجه نحو سابع خسارة شهرية له على التوالي عالمياً

نفط5

انخفاض أسعار النفط عالمياً اليوم

8uyMGXbnKCcX6tcXvlP1BLdSFLC9aioqizLKbPhM

ارتفاع العجز التجاري للمملكة إلى 33.2 بالمئة حتى آب الماضي

453907

قطاع الخدمات يدفع مؤشر البورصة نحو الانخفاض

أخبار متعلقة
بنك-الشعب-الصيني-يضخ-129-مليار-دولار-في-الأسواق-المالية

الصين: ابقاء أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير

BN-XN943_3ft0c_OR_20180220074753 (1)

أسعار النفط تعمق مكاسبها بداية تعاملات الأسبوع بعد تراجع الدولار

141-003509-oil-is-recovering-concerns-global-economy_700x400

النفط يتراجع قليلا قبيل محادثات أوبك+ بشأن خفض الإنتاج

1660918809712

تراجع الدولار الأميركي لأدنى مستوى في أسبوعين

tbl_articles_article_19889_7463cd3e281-7a52-46f8-ab2b-d346f173c338

الصين تفرض قيودا على صادرات نشا الذرة

120157154924

ارتفاع اليورو مقابل الدولار