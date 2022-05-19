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الخميس، 19-05-2022 11:30 ص

الصين تحدد سعر اليوان عند 6.7524 دولار

بنك-الصين-الشعبي-يحدد-سعر-اليوان-عند-67854-دولار-بواسطة


الوكيل الاخباري- حدد البنك المركزي الصيني، صباح اليوم الخميس، سعر صرف اليوان مقابل الدولار الأميركي عند مستويات 6.7524 يوان لكل دولار، فيما كانت القيمة المتوقعة 6.7510 يوان لكل دولار.

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ويقوم البنك بالتأثير على سعر الدولار الأميركي من خلال ربط قيمة عملته اليوان بعملة الدولار، حيث يستخدم البنك سياسة سعر الصرف الثابت، والتي تختلف عن سعر الصرف الحر الذي تستخدمه الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى، مع ترك هامش تحرك لعملة الصين للتحرك بنطاق ضيق.


ويدير البنك قيمة اليوان عن طريق إبقائه ثابتا أمام سلة من عملات الدول التي تعد شركاء للصين.


وتقاس السلة بسعر الدولار نظرا إلى أن الولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري للصين.

 

بترا

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