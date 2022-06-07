الثلاثاء 07-06-2022
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الثلاثاء، 07-06-2022 10:51 ص

الصين تحدد سعر صرف اليوان عند مستوى 6.6649

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الوكيل الاخباري- قرر البنك المركزي الصيني، صباح اليوم الثلاثاء، تحديد سعر صرف اليوان مقابل الدولار الأميركي عند مستويات 6.6649 يوان لكل دولار، فيما كانت قيمة الإغلاق السابقة لليوان الصيني مقابل الدولار عند مستويات 6.6544 يوان لكل دولار.

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ويؤثر بنك الصين على سعر الدولار الأميركي من خلال ربط قيمة عملته -اليوان- بعملة الدولار، حيث يستخدم البنك سياسة سعر الصرف الثابت، والتي تختلف عن سعر الصرف الحر الذي تستخدمه الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى، مع ترك هامش تحرك لعملة الصين للتحرك في نطاق ضيق.


ويقوم بنك الصين بإدارة قيمة اليوان عن طريق إبقائها ثابتة أمام سلة من عملات الدول التي تعد شركاء للصين.


ويتم قياس السلة بسعر الدولار نظرا إلى أن الولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري للصين.

 

بترا

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