الصين تخفض 173 مليار دولار من الضرائب والرسوم العام الماضي

الوكيل الاخباري- أعلنت الهيئة الوطنية للضرائب الصينية عن تقليص نحو 1.1 تريليون يوان ( 173.9 مليار دولار) من الضرائب والرسوم العام الماضي في إطار تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز حيوية السوق.

اضافة اعلان



وقال نائب رئيس الهيئة وانغ داو شو مؤتمر في صحفي، إن الهيئة كشفت العام الماضي عن سلسلة من السياسات التفضيلية بشأن خفض وتأجيل الضرائب والرسوم لتعزيز الاقتصاد الصناعي ودعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتأجيل نحو 216.2 مليار يوان من المدفوعات الضريبية المستحقة على الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في قطاع التصنيع خلال العام المنصرم.



وأضاف أن الشركات العاملة في قطاعات الفحم والكهرباء والتدفئة شهدت تخفيضات واستردادات وتأجيلات ضريبية بقيمة 27.1 مليار يوان، فيما بلغ الدخل الضريبي للصين، باستثناء الاسترداد الضريبي للصادرات، 15.46 تريليون يوان، محققا بذلك المستهدف السنوي للحكومة.



ومثل الدخل الضريبي 15.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للصين في عام 2021، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية، وثلاث نقاط مئوية مقارنة مع عامي 2020 و 2015 على الترتيب.

المصدر: بترا