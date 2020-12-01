الصين تدعو الولايات المتحدة لرفع العقوبات المفروضة على شركاتها

الوكيل الإخباري - دعت الصين، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة إلى "تصحيح خطأها، ورفع جميع العقوبات غير القانونية عن شركاتها"، وذلك بعد أن فرضت واشنطن عقوبات جديدة تتعلق بفنزويلا، وتستهدف شركة صينية.



وقالت المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، إن الصين تدعم جهود فنزويلا للدفاع عن سيادتها، وتعارض إساءة استخدام العقوبات الدولية.

وأشارت ينغ إلى أن الصين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق شركاتها ومصالحها.

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المصدر : روسيا اليوم

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