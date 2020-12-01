الثلاثاء 01-12-2020
الوكيل الاخباري

العراق: 48 وفاة و2218 إصابة جديدة بكورونا

عليان: دائرة الآثار تعمل بأقصى طاقاتها للحفاظ على الإرث الأثري

اتفاقية تعاون بين المجلس التمريضي والجمعية الملكية للتوعية الصحية

وزير الصحة سيلتقي مواطن خرج من إربد لعمان سيراً على الأقدام لعلاج ابنته

مصدر : انخفاض ملحوظ في إصابات كورونا بالاردن اليوم

وفاة سبعينية دهساً في الاغوار الشمالية

موظفون حكوميون إلى التقاعد - أسماء

روسيا : 569 وفاة و 26402 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخولي رئيسا لمجلس الأمن السيبراني

حداد سفيراً للأردن في أوزبكستان




الثلاثاء، 01-12-2020 03:29 م

بسبب عقوبات على فنزويلا

الصين تدعو الولايات المتحدة لرفع العقوبات المفروضة على شركاتها

صين
علما الصين والولايات المتحدة


الوكيل الإخباري - دعت الصين، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة إلى "تصحيح خطأها، ورفع جميع العقوبات غير القانونية عن شركاتها"، وذلك بعد أن فرضت واشنطن عقوبات جديدة تتعلق بفنزويلا، وتستهدف شركة صينية.

وقالت المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، إن الصين تدعم جهود فنزويلا للدفاع عن سيادتها، وتعارض إساءة استخدام العقوبات الدولية.
وأشارت ينغ إلى أن الصين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق شركاتها ومصالحها.

اضافة اعلان

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

هذا موعد عودة الاقتصاد العالمي إلى مستويات ما قبل كورونا

unnamed

العراق يطلق مشروع طريق بري من النجف إلى السعودية

Egipt_Alexandria_train_station_2007-05-002

مصر تكشف تفاصيل خطط التوسع الهائل في السكك الحديدية

دولار

الدولار يتخلى عن بعض مكاسبه

520201317137436150119

ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية

بنتوكين

عملة البيتكوين تسجل أعلى مستوى على الإطلاق

أخبار متعلقة
image

هذا موعد عودة الاقتصاد العالمي إلى مستويات ما قبل كورونا

1-1212954

قطاع البريد السريع في الصين يتعامل مع أكثر من 70 مليار طرد هذا العام

توقيع-اتفاقية-تجارية-آسيوية-ضخمة-في-انقلاب-للصين

15 دولة آسيوية توقع اتفاقية تجارية ضخمة بدعم من الصين

1046673380_0_0_2904_2048_638x450_80_0_0_325c6a5617acbcc39d24bce5cd78a95e

الابتكار والرقمنة يطلقان العنان للنمو الاقتصادي الصيني وسط جائحة كورونا

alibaba

مجموعة علي بابا الصينية تجني 56 مليار دولار من مبيعات خلال يوم واحد فقط