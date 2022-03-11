السبت 12-03-2022
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الجمعة، 11-03-2022 11:29 م

الصين تدعو واشنطن لإلغاء الرسوم الجمركية على السلع والبضائع

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الوكيل الإخباري - قال رئيس وزراء الصين لي كه تشيانغ، إن بلاده تأمل بإلغاء الرسوم الجمركية الأميركية على السلع والخدمات الصينية، وتسعى لتوسيع العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة.

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وأضاف رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي عقب إنتهاء الدورة السنوية للهيئة التشريعية العليا في الصين: "إذا ألغى الجانب الأميركي الحواجز أمام صادراتنا إلى الولايات المتحدة، فسوف تزداد التجارة بين البلدين أكثر، وستستفيد الصين والولايات المتحدة من ذلك".


وأضاف، أن بلاده تبدي اهتمامها بتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي مع الولايات المتحدة، وتعزيز الاتصالات متبادلة المنفعة من أجل تنفيذ المشاريع طويلة الأجل.


وقال رئيس وزراء الصين: "الخلافات حتمية، لكننا على ثقة من أن التعاون يجب أن يسود".

 

بترا

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