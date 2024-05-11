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الوكيل الاخباري
 

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الصين تسجل تسارعا في مؤشر التضخم

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السبت، 11-05-2024 01:09 م

الصين تسجل تسارعا في مؤشر التضخم

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الوكيل الاخباري- سجلت الصين تسارعا في وتيرة التضخم خلال أبريل الماضي وفق بيانات نشرت اليوم، في ظل سعي الحكومة لزيادة الإنفاق وتحفيز النمو الاقتصادي.

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وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.3 بالمئة على أساس سنوي في أبريل، في زيادة للشهر الثالث تواليا، وفق المكتب الوطني للاحصاءات.

وأتت هذه الزيادة أعلى من نسبة 0.1 بالمئة المسجلة في الشهر السابق، وأعلى كذلك من نسبة 0.2 بالمئة عن أبريل التي توقعها محللون لوكالة "بلومبرغ" المالية.

وأكد المكتب أنه "في أبريل واصل استهلاك الأسر تعافيه.. وتوسعت الزيادة على أساس سنوي".

إلا أن أسعار تسليم المصنع (أي أسعار الإنتاج قبل إضافة أي رسوم أو كلفة) واصلت نسقها التراجعي منذ نهاية 2022. وأفاد المكتب بأن مؤشر أسعار المنتِج تراجع 2.5 بالمئة على أساس سنوي.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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