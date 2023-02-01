الصين تسعى لتعزيز الاستهلاك لدفع الانتعاش الاقتصادي

الوكيل الإخباري -
دعا الرئيس الصيني شي جين بينج إلى زيادة الجهود لتعزيز الاستهلاك لتحقيق دورة اقتصادية جيدة، فيما يتعافى ثاني أكبر اقتصاد في العالم تدريجيا من إجراءات صفر كوفيد. اضافة اعلان
وجاء في بيان مكتوب حول ما دار فى اجتماع عقد أمس الثلاثاء برئاسة شين، أنه يجب على الدولة التركيز على توسيع نطاق طلبات المستهلك المدعوم بالدخل.
وأفادت تقارير وسائل الإعلام الرسمية التي عرضها التلفزيون بأنه يجب إقامة وتحسين الوسائل طويلة الأمد لتوسيع الاستهلاك وهذا سيمكن الشعب "من الاستهلاك بناء على دخل ثابت والجرأة على الاستهلاك بدون قلق، وأن يكون لديهم بيئة استهلاكية جيدة بإحساس قوي بالمكسب واستعداد قوي للاستهلاك".
وأضاف البيان أنه يجب على الصين العمل أيضا على تحسين وتوسيع الاستثمار لتحسين تطور إنشاء بنية تحتية جديدة وتوسيع الاستثمار في الصناعات عالية التقنية والصناعات الناشئة الاستراتيجية. ( الاقتصادية
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