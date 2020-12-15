الصين تشهد أول صفقة لتجارة مياه المطر المجمعة

الوكيل الاخباري - أعلنت بورصة الماء الصينية أنه تم الانتهاء من أول صفقة لمياه المطر المجمعة أمس الاثنين.

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وأكملت الصفقة في منطقة التنمية الصناعية بالتكنولوجيا العالية في مدينة تشانغشا حاضرة مقاطعة هونان وسط الصين.



وحصلت شركة "يويتشوانغ" لهندسة حماية البيئة على ما إجماليه 20 ألف متر مكعب من مياه الأمطار من شركة "قاوشين" للعقارات بسعر 0.7 يوان (حوالي 11 سنتا أمريكيا) لكل متر مكعب.



وباعت الشركة الهندسية في وقت لاحق 12 ألف متر مكعب من مياه الأمطار بسعر 3.85 يوان للمتر المكعب، أي حوالي خمس السعر المحلي لمياه الصنبور، لشركة البستنة والصرف الصحي البيئي في المنطقة المذكورة.



وسيتم استخدام قطرات المطر لتجميل الحدائق وعمليات التنظيف العادية بدلا من مياه الصنبور، بحسب ما نقلته وكالة "شينخوا".



وستشهد الصين المزيد من الصفقات المماثلة التي تقدر قيمتها بنحو مليون يوان للسنوات الثلاث المقبلة، وفقا لما ذكره ليو بوه، الأمين العام لتحالف ابتكار الصناعة البيئية لمدينة تشانغشا "الإسفنجية".









