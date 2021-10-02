السبت 02-10-2021
الوكيل الاخباري

عدد قياسي من الطائرات العسكرية الصينية يدخل منطقة الدفاع الجوي التايوانية

حقيقة زواج عمايري وأمل عرفة مجددا

وفاة ستيني بعيار ناري في الكرك

أسعار الذهب السبت 2/10/2021

الاردن الثالث عربيا.. إصابات كورونا العالمية تتجاوز 234.24 مليون

العرموطي: تسجيل نحو 6 آلاف شركة إلكترونيا

قطر تصوت اليوم في أول انتخابات لمجلس الشورى

عملية سرقة إلكترونية ضخمة كاملة الأوصاف في الولايات المتحدة

انخفاض اصابات كورونا النشطة في المملكة

انخفاض طفيف على الحرارة السبت

السبت، 02-10-2021 08:49 ص

الصين تصدر سندات بقيمة 752.5 مليار دولار أميركي

دولارات


الوكيل الإخباري - قالت بيانات من وزارة المالية الصينية إن الحكومات الصينية أصدرت سندات بقيمة تناهز 4.88 تريليون يوان (حوالي 752.5 مليار دولار أميركي) خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.

اضافة اعلان


وذكرت أنه من بين إجمالي هذه السندات، بلغت قيمة السندات الخاصة الصادرة خلال تلك الفترة 2.78 تريليون يوان، بينما بلغت قيمة السندات العامة 2.1 تريليون يوان.


وتم إصدار السندات الحكومية الصينية لأجل بلغ في المتوسط 11 عاما و بمعدل فائدة بلغ متوسطها 3.39 بالمئة.


وفي شهر آب وحده بلغت قيمة السندات الحكومية الصينية الصادرة 879.7 مليار يوان.


و بنهاية آب الماضي، بلغت قيمة ديون الحكومات الصينية غير المسددة 28.47 تريليون يوان، وهو يقع في نطاق الحد الرسمي البالغ 33.28 تريليون يوان لهذا العام.

 

بترا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ذهب

أسعار الذهب السبت 2/10/2021

61577c164236041ce5701ab1

النفط يغلق قرب قمة 3 سنوات قبيل اجتماع أوبك+

1623421111318

ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان

النفط

تراجع أسعار النفط عالميا

الذهب

تراجع أسعار الذهب عالميا

غاز

أسعار الغاز في أوروبا تواصل تحطيم الأرقام القياسية

أخبار متعلقة
6151a9924236043ac36004f1

بعد مصر.. دولة عربية جديدة تصدر سندات خضراء

9202123145350568031558

ارتفاع الإنفاق الحكومي خلال 2021