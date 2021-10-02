الصين تصدر سندات بقيمة 752.5 مليار دولار أميركي

الوكيل الإخباري - قالت بيانات من وزارة المالية الصينية إن الحكومات الصينية أصدرت سندات بقيمة تناهز 4.88 تريليون يوان (حوالي 752.5 مليار دولار أميركي) خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.

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وذكرت أنه من بين إجمالي هذه السندات، بلغت قيمة السندات الخاصة الصادرة خلال تلك الفترة 2.78 تريليون يوان، بينما بلغت قيمة السندات العامة 2.1 تريليون يوان.



وتم إصدار السندات الحكومية الصينية لأجل بلغ في المتوسط 11 عاما و بمعدل فائدة بلغ متوسطها 3.39 بالمئة.



وفي شهر آب وحده بلغت قيمة السندات الحكومية الصينية الصادرة 879.7 مليار يوان.



و بنهاية آب الماضي، بلغت قيمة ديون الحكومات الصينية غير المسددة 28.47 تريليون يوان، وهو يقع في نطاق الحد الرسمي البالغ 33.28 تريليون يوان لهذا العام.

بترا