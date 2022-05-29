الأحد 29-05-2022
الوكيل الاخباري
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الأحد، 29-05-2022 09:16 ص

الصين تصدر ما قيمته 749.4 مليار دولار أميركي من السندات

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الوكيل الاخباري- ذكرت نتائج بيانات أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أن إجمالي حجم السندات المُصدَرة بلغ 5.05 تريليون يوان (حوالي 749.4 مليار دولار أميركي) في شهر نيسان الماضي.

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وبلغ حجم إصدار سندات الخزانة 765.63 مليار يوان، فيما بلغ حجم سندات الحكومات 284.21 مليار يوان.


كما بلغت السندات المصرفية المُصدَرة 769.32 مليار يوان، في شهر نيسان، فيما بلغ حجم سندات الشركات 1.36 تريليون يوان.


وبلغ إجمالي السندات المالية المدعومة بالأصول 27.23 مليار يوان، مقابل 1.8 تريليون يوان للسندات المعتمدة على شهادات الإيداع بين البنوك.


وأظهرت البيانات أنه وبنهاية الشهر الماضي، بلغت السندات المعلقة في الحجز 138.2 تريليون يوان.


ويساوي الدولار الأميركي 6.68 يوان.

 

بترا

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