الأربعاء 13-01-2021
الوكيل الاخباري

أسعار الذهب الأربعاء 13/1/2021

مسؤولان طبيان يعبران عن تفاؤلهما حيال إجراءات التطعيم في المملكة

الاقتصاد الرقمي ينشئ منصة سهلة للتسجيل لأخذ لقاح كورونا - رابط

صحة إربد للوكيل : هنالك إقبال واضح على أخذ لقاح كورونا في المحافظة - فيديو

أول تصريح لوزير الصحة خلال حملة اعطاء مطاعيم كورونا

وفيات الأربعاء 13/1/2021

الصحة توضح للوكيل تفاصيل تخزين وتوزيع لقاحات كورونا

التصويت النيابي على الثقة بالحكومة اليوم

انطلاق البرنامج الوطني للتطعيم ضد كورونا

منخفض جوي في طريقه إلى المملكة

الأربعاء، 13-01-2021 12:00 م

الصين تطلق سوقاً جديداً بقيمة 3 تريليونات دولار

kitai-gorod-shankhai-ogni-zdaniia


الوكيل الاخباري - تخطط الصين للموافقة على إطلاق صناديق الاستثمار العقاري للمرة الأولى لمساعدة الحكومات المحلية في تمويل مشاريع البنية التحتية مع السماح للمستثمرين الأفراد بالاستفادة مما قد يصبح سوقاً بقيمة 3 تريليونات دولار.

اضافة اعلان

وقد يسمح المنظمون بأول عدد قليل من الصناديق العقارية وإدراجها في أقرب وقت في الربع الأول بموجب تجربة بدأت في أغسطس، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، تحدثوا لـ "بلومبرغ".

وقالت المصادر إن عدداً قليلاً من مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك محطة التخلص من مياه الصرف الصحي التي تديرها شركة العاصمة بكين، ومولِّد للكهرباء لتحويل النفايات إلى طاقة من قبل مجموعة شوقانغ وثلاثة مشاريع نقل عام، ضمن قائمة مختصرة، ولاتزال القائمة مفتوحة حيث لم يتم الانتهاء منها.

وذكرت صحيفة تشاينا سيكيوريتيز جورنال أن البلاد تتوقع طرح مثل هذه الصناديق العقارية في النصف الأول، بينما قالت وسائل إعلام محلية أخرى إن الدفعة الأولى ستشمل خمسة مشاريع غير محددة.


وسيتم التركيز على مشاريع البنية التحتية والتي سيمولها المستثمرين الصغار مقابل الحصول على إيراداتها ما سيمكن المحليات في الصين من تخفيف عبء تمويل هذه المشروعات.


وأصبحت صناديق الاستثمار العقاري شائعة في جميع أنحاء العالم بين المستثمرين الذين يسعون إلى الوصول إلى قطاع العقارات.

 

توفر الصناديق المتداولة للأشخاص إمكانية الاستثمار في أصول عقارية ضخمة مثل مراكز التسوق والأبراج الإدارية مقابل حصص بسيطة، بعائدات تتراوح بين 4% إلى 8%.


وفي الصين، ستركز التجربة على مشاريع البنية التحتية مثل الطرق السريعة والمرافق. سيشمل البرنامج التجريبي أيضاً الشركات التي تركز على الخدمات اللوجستية ومراكز البيانات وتكنولوجيا الجيل الخامس.


وفي حين أن العقارات التقليدية لم يتم تضمينها في البرنامج التجريبي، قال غولدمان ساكس إن البرنامج يمهد الطريق لتضمين المشاريع العقارية على المدى الطويل وأن السوق قد تصل قيمته إلى 3 تريليونات دولار في يوم واحد.


وعلى عكس البلدان الأخرى، تقدم الصين إطاراً يسمح للمستثمرين الأفراد بشراء أسهم في صندوق مشترك، والذي يستثمر بعد ذلك في الأوراق المالية المدعومة بالأصول التي تحتفظ بشكل غير مباشر بأصول البنية التحتية.


وستوصي أكبر وكالة تخطيط اقتصادي في البلاد، وهي اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، بالمشاريع المختصرة إلى لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية. ووفقاً لبيانات سابقة، سيتم تصميم المشاريع المعتمدة وبيعها من قبل الصناديق المشتركة، ثم تداولها في البورصات.

 

 

المصدر : العربية



 




 

 


 

إقرأ ايضا
airbus_egypt-afp_file-16

مصر تخفض سعر وقود الطيران لـ15 سنتاً للغالون

ذهب

أسعار الذهب الأربعاء 13/1/2021

bitcoin-on-laptop-with-red-downwards-arrow

عملة البيتكوين تهبط بنحو 6%

thumbs_b_c_c0bc59c6f3e2aa193cef702e10be53a7

العراق ثاني مستوردي السلع الإيرانية بـ 5.9 مليار دولار

92020783153490596082

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

im-255680

ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بشأن مخزون الخام الأمريكي

أخبار متعلقة
5fe99c594c59b7313816929b

أمريكا .. تخصيص 290 مليون دولار لمواجهة النفوذ الروسي

على

اليابان تستعد لاعتماد عملتها الرقمية

بنك

قرض أوروبي للأردن لمكافحة كورونا

51440b1264374da7847cba10c99ac91f_18

الصين تشهد أول صفقة لتجارة مياه المطر المجمعة