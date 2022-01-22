السبت 22-01-2022
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السبت، 22-01-2022 08:37 ص

الصين تعلن حجم استيرادها من النفط الإيراني

نفط


الوكيل الإخباري - للمرة الأولى منذ نهاية عام 2020 أعلنت بكين عن حجم استيرادها من النفط الإيراني، حيث قالت إنه وصل إلى 1.9 مليون برميل خلال ديسمبر الماضي.

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ونقل موقع "أويل برايس" عن "بلومبرغ" أن حجم شراء الصين للنفط الإيراني والفنزويلي خلال عام 2021 وصل إلى 342 مليون برميل، بنسبة ارتفاع بلغت 53% مقارنة بعام 2020.


ورغم استمرارها في شراء النفط من إيران لم تعلن الصين خلال عام 2021 عن هذا الأمر، ربما بسبب عدم الرغبة في إثارة الحساسيات بشأن العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.


و السبب وراء إعلانها الجديد غير معروف حتى الآن حيث يأتي بعد زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى بكين والحديث عن تفعيل اتفاقية تعاون شامل طويل الأمد بين البلدين.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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