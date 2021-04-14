الصين تفاجئ السوق بشراء غير مسبوق للنفط الإيراني

الوكيل الإخباري- تضغط واردات الصين غير المسبوقة في الشهور الأخيرة من الخام الإيراني على الإمداد من منتجين منافسين، مما يدفع بائعين للنفط من دول مثل البرازيل وأنجولا وروسيا لخفض الأسعار وتحويل شحنات إلى الهند وأوروبا.



وفاجأت القفزة في الشحنات الإيرانية السوق وأثرت على أسعار النفط العالمية، رغم أنه كان من المتوقع أن تستأنف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن محادثات مع طهران لإحياء الاتفاق النووي.



وبدأ النفط الإيراني التسرب إلى الصين من أواخر 2019 بالرغم من عقوبات أمريكية قاسية، لكن الكميات لم تبدأ في الارتفاع إلا منذ أواخر العام الماضي بعد أن انتعش النفط واخترق سعره حاجز الستين دولارا وتشجع المشترون بفعل احتمالات رفع الولايات المتحدة العقوبات في عهد بايدن.

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المصدر: إرم