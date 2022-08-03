الصين تفرض عقوبات تجارية على تايوان

الوكيل الإخباري - أعلنت الصين، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات اقتصادية على تايوان، ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي للجزيرة.

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وعلقت إدارة الجمارك الصينية، اليوم الأربعاء، استيراد بعض أنواع الفاكهة والأسماك من تايوان وتصدير الرمال الطبيعية إلى الجزيرة، وأكدت أنها رصدت "مرارا" نوعا من الطفيليات الضارة على ثمار الحمضيات وسجلت مستويات مفرطة من مبيدات الحشرات.



كما أعلنت وزارة التجارة من جانبها، "تعليق تصدير الرمال الطبيعية إلى تايوان" اعتبارا من الأربعاء، دون إبداء أي تفسير، وفقا لفرانس برس. ( سكاي نيوز )