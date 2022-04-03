الأحد 03-04-2022
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الأحد، 03-04-2022 05:27 م

الصين تُقدم منح للأردنيين - تفاصيل

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الوكيل الإخباري - عمم ديوان الخدمة المدنية على كافة دوائر الخدمة المدنية بتوفر منح دراسية مقدمة من وزارة التجارة الصينية للحصول على درجة الماجستير/الدكتوراه في مختلف التخصصات للعام الدراسي 2022.

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وبين ديوان الخدمة ان وزارة التجارة الصينية ستتحمل نفقات الدراسة بالإضافة إلى مخصصات شهرية طوال فترة الدراسة والإقامة وتذاكر السفر ذهاباً وإياباً ولمرة واحدة فقط.


آخر موعد لتقديم الطلبات 11/4/2022
الشروط
1-على الراغبين بالدراسة على حساب هذه المنح أن تنطبق عليهم شروط المادة (126)من نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 وتعديلاته و شروط الجهة المانحة .
2- زيارة موقع الديوان الإلكتروني www.csb.gov.jo .
3- زيارة الموقع الإلكتروني https://www.china-aibo.cn/en/info/1005/1283.htm للاطلاع شروط الجهة المانحة الخاصة بكل جامعة.
4- تقديم الطلبات إلكترونياً (Online) كما هو موضح بالنشرة الخاصة لكل برنامج.
5- تزويد الديوان بنسخة ورقية من الطلبات مع كافة الوثائق المطلوبة.
**  للاطلاع على التعميم يمكنكم زيارة الرابط المرفق : انقر هنا 


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