الصين تُقدم منح للأردنيين - تفاصيل

الوكيل الإخباري - عمم ديوان الخدمة المدنية على كافة دوائر الخدمة المدنية بتوفر منح دراسية مقدمة من وزارة التجارة الصينية للحصول على درجة الماجستير/الدكتوراه في مختلف التخصصات للعام الدراسي 2022.

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وبين ديوان الخدمة ان وزارة التجارة الصينية ستتحمل نفقات الدراسة بالإضافة إلى مخصصات شهرية طوال فترة الدراسة والإقامة وتذاكر السفر ذهاباً وإياباً ولمرة واحدة فقط.



آخر موعد لتقديم الطلبات 11/4/2022

الشروط

1-على الراغبين بالدراسة على حساب هذه المنح أن تنطبق عليهم شروط المادة (126)من نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 وتعديلاته و شروط الجهة المانحة .

2- زيارة موقع الديوان الإلكتروني www.csb.gov.jo .

3- زيارة الموقع الإلكتروني https://www.china-aibo.cn/en/info/1005/1283.htm للاطلاع شروط الجهة المانحة الخاصة بكل جامعة.

4- تقديم الطلبات إلكترونياً (Online) كما هو موضح بالنشرة الخاصة لكل برنامج.

5- تزويد الديوان بنسخة ورقية من الطلبات مع كافة الوثائق المطلوبة.

** للاطلاع على التعميم يمكنكم زيارة الرابط المرفق : انقر هنا

