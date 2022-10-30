الصين تنتج 153.75 مليون طن من النفط الخام

الوكيل الإخباري - قالت الصين إن حجم إنتاج النفط الخام حافظ على نمو مستقر في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء.

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وبحسب الهيئة، بلغ إجمالي الإنتاج 153.75 مليون طن أثناء الفترة بين كانون الثاني وأيلول بزيادة 3 بالمئة على أساس سنوي.



وبلغ حجم إنتاج النفط الخام في أيلول 16.81 مليون طن، بزيادة 1.4 بالمئة عن العام السابق، وهو ما غير منحى الانخفاض الذي بلغ 0.2 بالمئة في تموز.



وذكرت الهيئة أنه في الشهر الماضي، قامت الصين بمعالجة إجمالي 56.81 مليون طن من النفط الخام، بزيادة 1.9 بالمئة على أساس سنوي.

بترا