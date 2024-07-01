الصين تنجز بناء أكبر قاعدة لتخزين الغاز الطبيعي المسال

الوكيل الإخباري- استكملت إحدى الشركات التابعة للشركة الوطنية الصينية للنفط البحري (كنوك) بناء أكبر قاعدة لتخزين الغاز الطبيعي المسال في الصين، في خطوة تهدف إلى ضمان أمن الطاقة ودعم التنمية الخضراء في الحزام الاقتصادي لنهر اليانجتسي.

اضافة اعلان



وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم، قالت الشركة ان القاعدة الواقعة في مدينة يانتشنج بمقاطعة جيانجسو شرقي الصين، تتكون من مجموعة من خزانات الغاز تبلغ سعتها الإجمالية لتخزين الغاز الطبيعي المسال 2.5 مليون متر مكعب، وتضم القاعدة أربعة خزانات سعة تخزين كل منها 220 ألف متر مكعب، وستة خزانات سعة تخزين كل منها 270 ألف متر مكعب.