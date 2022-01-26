الصين تنفق 441 مليار دولار اميركي على البحث والتطوير 2021

الوكيل الاخباري- سجلت الصين رقما قياسيا جديدا في إنفاقها على البحث والتطوير، حيث شكل الإنفاق 2.44 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الصيني عام 2021، ووصل الى نحو 441.13 مليار دولار اميركي، بزيادة 0.03 نقطة مئوية عن العام السابق.

وذكرت الهيئة الوطنية للإحصاء في تقرير، صدر اليوم الأربعاء، إن إجمالي إنفاق الصين على البحث والتطوير وصل إلى حوالي 2.79 تريليون يوان (نحو 441.13 مليار دولار أميركي) بالعام الماضي، بزيادة 14.2 بالمئة على أساس سنوي.

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وبعد خصم عوامل السعر، ارتفع إنفاق الصين في البحث والتطوير بنسبة 9.4 بالمئة على أساس سنوي.

المصدر: بترا