الصين توافق على تداول العقود الآجلة والخيارات للسليكون الصناعي

الوكيل الاخباري- أعطت لجنة تنظيم الأوراق المالية، أعلى هيئة رقابة على الأوراق المالية في الصين، الضوء الأخضر لتداول العقود الآجلة والخيارات للسليكون الصناعي في بورصة قوانغتشو للعقود الآجلة.

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وقالت اللجنة في بيان صدر أخيرا إن إدخال العقود الآجلة والخيارات للسليكون الصناعي يساعد على تحسين آلية تشكيل الأسعار للسليكون الصناعي، وتعزيز قدرات كيانات السوق على إدارة المخاطر.



وأضاف البيان أن ذلك سيعزز أيضا تنمية الاقتصاد منخفض الكربون في الصين، باعتبارها أكبر منتج ومستهلك ومُصدّر للسليكون الصناعي في العالم.



وتأسست بورصة قوانغتشو للعقود الآجلة، الخامسة من نوعها في الصين، في عام 2021 مع التركيز على المنتجات المتعلقة بالتنمية الخضراء والمستدامة.

بترا