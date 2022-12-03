السبت 03-12-2022
الوكيل الاخباري

أكثر من 500 شركة من قطاعي الألبسة والإنشاءات تعلن دعمها لكتلة العطاء

ماكرون: لا داعي للذعر من انقطاعات الكهرباء

ندوة تستذكر الراحل هشام التل في ملتقى إربد الثقافي

سقوط صاروخ بمنطقة مفتوحة في غلاف قطاع غزة

روسيا تختبر أسلحة سفينة صاروخية جديدة

الصين توافق على تداول العقود الآجلة والخيارات للسليكون الصناعي

الملك يصل إلى الجزائر

احتفال في إربد بمناسبة اليوم العالمي للإيدز

ورشة عمل تفاعلية في بيت شباب عمان

الامن يضبط شخص اثر مشادة كلامية بمستشفى الامير حمزة

 
السبت، 03-12-2022 08:53 م

الصين توافق على تداول العقود الآجلة والخيارات للسليكون الصناعي

2040896569


الوكيل الاخباري- أعطت لجنة تنظيم الأوراق المالية، أعلى هيئة رقابة على الأوراق المالية في الصين، الضوء الأخضر لتداول العقود الآجلة والخيارات للسليكون الصناعي في بورصة قوانغتشو للعقود الآجلة.

اضافة اعلان


وقالت اللجنة في بيان صدر أخيرا إن إدخال العقود الآجلة والخيارات للسليكون الصناعي يساعد على تحسين آلية تشكيل الأسعار للسليكون الصناعي، وتعزيز قدرات كيانات السوق على إدارة المخاطر.


وأضاف البيان أن ذلك سيعزز أيضا تنمية الاقتصاد منخفض الكربون في الصين، باعتبارها أكبر منتج ومستهلك ومُصدّر للسليكون الصناعي في العالم.


وتأسست بورصة قوانغتشو للعقود الآجلة، الخامسة من نوعها في الصين، في عام 2021 مع التركيز على المنتجات المتعلقة بالتنمية الخضراء والمستدامة.

 

بترا

إقرأ ايضا
file

البنك الدولي يمنح اليمن 150 مليون دولار لمواجهة انعدام الأمن الغذائي

1670081429196

ارتفاع الرقم القياسي لأسعار أسهم بورصة عمان في أسبوع

كك

ارتفاع أسعار اللحوم عالمياً

للللل

النفط يقتنص أول مكاسب أسبوعية بعد 3 أسابيع من التراجع

3e05e49d-2f0c3fb2-711b-429e-bf29-f343cb39e1b4-2048x1353

العراق يورد للأردن 10 آلاف برميل يوميًا بسعر 75.67 دولار

285621976

ارتفاع أسعار السكر عالمياً

أخبار متعلقة
يببببب

بزيادة 12 % .. السعودية تحتفظ بصدارة موردي النفط للصين

118403

لمستخدمي السيارات الكهربائية.. خلل وعجز مُحتمل عالمياً في صناعة البطاريات

نفط

النفط يرتفع لكنه يتجه لتكبد خسائر أسبوعية

image

هل ستؤثر عودة دونالد ترامب على أسواق العالم؟

BN-XN943_3ft0c_OR_20180220074753

أسعار النفط تهبط عالمياً

ااااا

ما لا تعرفه عن ( G20 ) .. تسيطر على 80% من ناتج اقتصاد العالم و 75 % من صادراته