الجمعة 24-09-2021
الوكيل الاخباري

ابوقديس يقرر ترفيع وانهاء خدمات 15 موظفا

السماح للعراقيين المترتبة عليهم رسوم اقامة مغادرة الأردن شريطة التسديد قبل العودة

الأردن الثالث عربيا بعدد إصابات فيروس كورونا

3 قتلى في هجوم مسلح على محكمة هندية

وحدة غسيل الكلى بمستشفى المفرق الحكومي تعاني من قدم بعض أجهزتها

محمود العارضة: أسمينا نفق سجن جلبوع بالطريق إلى القدس

زراعة عجلون: لجنة لتوزيع الحطب على المستفيدين من صندوق المعونة

الحزن يخيم على الرمثا إثر وفاة الوكيل الذيابات دهسا

50 ألف مصلٍ يؤدون الجمعة بالأقصى وسط إجراءات الاحتلال المشددة

الأمن العام ينعى الوكيل الذيابات إثر وفاته بحادث دهس

الجمعة، 24-09-2021 03:12 م

الصين: جميع المعاملات المرتبطة بالعملات المشفرة غير قانونية

عملة


الوكيل الإخباري - قال البنك المركزي الصيني إن جميع المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة غير قانونية ويجب حظرها، معتبرا أنها "ليست عملة ولا يمكن تداولها في السوق".

اضافة اعلان


وشدد على أن "جميع العملات المشفرة، بما في ذلك بتكوين وتيذر، وجميع المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة، بما في ذلك الخدمات التي تقدمها الأسواق الخارجية للمقيمين المحليين، هي أنشطة مالية غير مشروعة".


هذا وانخفض سعر بتكوين بما يصل إلى 4.5% اليوم الجمعة. كما تراجعت إيثريوم، جنبا إلى جنب مع الأسهم الأخرى ذات الصلة بالعملات المشفرة.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
دولار

ارتفاع الدولار الأميركي عالميا

الذهب

تراجع أسعار الذهب عالميا

النفط

ارتفاع أسعار النفط عالميا

مصر ٢

بنك مصر يحصل على أكبر قرض في تاريخه

بورصة

مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته اليومية على ارتفاع

الذهب

انخفاض أسعار الذهب عالميا