الصين: حجم سوق الصرف الأجنبي 3.79 تريليون دولار

الوكيل الاخباري- أظهرت نتائج بيانات رسمية صينية أن سوق الصرف الأجنبي بالصين شهد حجم معاملات بلغ 24.11 تريليون يوان (حوالي 3.79 تريليون دولار) في شهر كانون الأول الماضي.

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ووفقا للهيئة الوطنية الصينية للنقد الأجنبي، بلغ حجم المعاملات في سوق العملاء 3.65 تريليون يوان الشهر الماضي، بينما بلغ حجم المعاملات بين البنوك 20.47 تريليون يوان.



وفيما يتعلق بالمنتجات، بلغ حجم المعاملات المجمعة للسوق الفورية 8.45 تريليون يوان، وسوق المشتقات المالية 15.67 تريليون يوان في كانون الأول الماضي، ووصل إجمالي حجم معاملات سوق الصرف الأجنبي في الصين 237.79 تريليون يوان في عام 2021،

المصدر: بترا