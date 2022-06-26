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الأحد، 26-06-2022 01:32 م

الصين: دعم نقدي لمن يستبدل سيارته القديمة بأخرى كهربائية

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الوكيل الإخباري - قالت السلطات الحكومية الصينية أنها بصدد تقديم دعم نقدي لتحفيز شراء السيارات الكهربائية كي تحل محل السيارات القديمة، في أحدث محاولة من جانب السلطات لتعزيز الاستهلاك.

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ونقل عن مكتب التجارة المحلي في بيان اليوم الأحد، إن الدعم النقدي الذي ستقدمه بكين سيتراوح ما بين 8000 يوان (1196 دولارا) و 10 آلاف يوان للمشترين المستحقين الذين يتخلصون من السيارات التي يمتلكونها أو يقومون بإعادة بيعها بعد امتلاكها لأكثر من عام.


يذكر أن مبيعات سيارات الركاب في الصين انخفضت بنسبة 17 % خلال شهر أيار مقارنة بالعام الماضي، كما لم يتم تسجيل حالة بيع واحدة لسيارة جديدة في مدينة شنغهاي خلال شهر نيسان الماضي في ظل تفشي فيروس كورونا.


ونقل التلفزيون الرسمي الصيني الأربعاء الماضي عن رئاسة الوزراء القول، إن الحكومة المركزية تدرس تمديد العمل بالإعفاءات الضريبية على مبيعات السيارات الكهربائية الجديدة في محاولة لتعزيز قطاع السيارات الذي تضرر من إجراءات الإغلاق خلال جائحة كورونا.


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