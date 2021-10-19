الصين: زيادة إنتاج الفحم إلى 100 مليـون طن لمواجهة أزمة الطاقة

الوكيل الإخباري - وجهت الصين شركاتها الحكومية بتوفير الإمدادات المطلوبة لتوليد الطاقة خلال فصل الشتاء القادم، بأي تكلفة كانت، كما وجهت 72 منجماً للفحم بزيادة الإنتاج بحوالي 100 مليـون طن، مع ارتفاع أسعار الطاقة، ووسط استمرار انقطاع التيار الكهربائي الذي كانت القيـود علـى استهلاكه أحد أسباب انكماش نشاط المصانع في البلاد خلال أيلول الماضي و للمرة الأولى منذ بدء جائحة كورونا.

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وبحسب تقرير صادر عن منظمة الدول العربية المصدرة للنفط، فإن العقود الآجلة للفحـم فـي الصـين، ارتفعت عنـد مسـتوى قياسـي جديـد يـعـادل نحـو 219 دولار/ طن بعد أن أضطر 60 منجماً في أكبر منطقة منتجة للفحم في البلاد إلى الإغلاق وسط طقس سيء وفيضانات وانهيارات أرضية، مما أدى إلى تفاقم أزمة إمدادات الطاقة.



وتشير التوقعات إلى أن أزمة الطاقة التي تجتاح الصين، قد تستمر حتى نهاية عام 2021، حيث يتوقع انخفاض استهلاك الطاقة الصناعية بنسبة 12 بالمئة في الربع الأخيـر، وفـي هـذا السياق، أصدرت مقاطعة " لياونينغ "الصناعية ثاني أعلى مستوى تأهب لنقص الطاقة للمرة الخامسة في أسبوعين، محذرة مـن أن النقص قد يصل إلى ما يعادل 10-20 بالمئة من إجمالي الطلب على الطاقة .

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