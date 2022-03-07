الإثنين 07-03-2022
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الإثنين، 07-03-2022 10:16 ص

الصين لا تستطيع الاعتماد على الأسواق العالمية لتحقيق الأمن الغذائي

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الوكيل الاخباري- لا تستطيع الصين الاعتماد على الأسواق الدولية لضمان أمنها الغذائي، ويجب عليها التركيز على أسواقها الغذائية المحلية، مع التأكد من أن لديها مستوى مناسبا من القدرة على الاستيراد، وفقا لما قاله الرئيس الصيني، شي جين بينغ خلال اجتماع حضره أعضاء المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، ونقلته الإذاعة الحكومية الصينية، أمس الأحد.

وشدد شي على حماية الأراضي الزراعية والتنمية التي تقودها التكنولوجيا لصناعة البذور للمساعدة في حل قضايا الأمن الغذائي، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وشدد صانعو السياسة في المؤتمر الشعبي الوطني، الذي يعقد بالتزامن مع المؤتمر الاستشارى السياسى، على الأمن الغذائي كقضية رئيسية للأمة هذا العام، خاصة بعد ارتفاع أسعار بعض المحاصيل في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

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