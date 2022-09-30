الصين يحدد سعر الدولار مقابل اليوان عند 7.0998

الوكيل الاخباري- قرر البنك المركزي الصيني تحديد سعر صرف اليوان مقابل الدولار الأميركي عند مستوى 7.0998 يوان لكل دولار، في حين كانت التوقعات تشير إلى تسجيله 7.0951 يوان، بعدما بلغ سعر الإغلاق السابق له 7.1210 يوان لكل دولار أميركي.

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وتجدر الإشارة إلى أن بنك الصين يقوم بالتأثير على سعر الدولار الأميركي من خلال ربط قيمة عملته اليوان بعملة الدولار، حيث يستخدم البنك سياسة سعر الصرف الثابت، والتي تختلف عن سعر الصرف الحر الذي تستخدمه الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى، مع ترك هامش تحرك لعملة الصين للتحرك في نطاق ضيق.

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