الصين : 73.9 مليار دولار صافي أرباح الشركات المركزية المملوكة للدولة

الوكيل الاخباري- قالت الصين ان الشركات المركزية المملوكة للدولة، سجلت نموا قويا في الإيرادات والأرباح خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي،بلغ نحو 73.9مليار دولار.

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وأوضحت لجنة المراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة ان صافي أرباح الشركات المركزية المملوكة للدولة نما بواقع 13.7 بالمئة على أساس سنوي إلى 472.3 مليار يوان (حوالي 73.9 مليار دولار أمريكي) خلال الربع الأول.



و بلغت الإيرادات المجمعة للشركات المركزية المملوكة للدولة،خلال تلك الفترة تسعة تريليونات يوان، بزيادة بنسبة 15.4 بالمئة على أساس سنوي .



وأشارت اللجنة إلى تحسينات في استثمارات الشركات المركزية المملوكة للدولة في مجال البحوث والتطوير ،فضلا عن إنتاجية تلك الشركات خلال ذات الفترة.

بترا