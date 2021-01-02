الضريبة تدعو لتقديم الإقرارات إلكترونيا‏

الوكيل الإخباري
- دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات السادة المكلفين لتقديم إقرارات ضريبة الدخل عن عام 2020 الكترونيا ومراعاة أن يتم تعبئة هذه الإقرارات بالمعلومات الواقعية والصحيحة التي تعبر عن دخولهم الواقعية والحقيقية التي تعبر عن أنشطة أعمالهم خلال العام 2020.اضافة اعلان
يذكر ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قامت بتحديث اقرارات ضريبة الدخل الخاصة بالسنة المالية 2020 ووضعتها على موقعها الالكتروني وعلى برنامج الحكومة الالكترونية لجميع فئات المكلفين من مستخدمين وافراد وشركات ومناطق تنموية من خلال الرابط الالكتروني . www.istd.gov.jo