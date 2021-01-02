السبت 02-01-2021
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السبت، 02-01-2021 01:31 م

الضريبة تدعو لتقديم الإقرارات إلكترونيا‏

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الوكيل الإخباري - دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات السادة المكلفين لتقديم إقرارات ضريبة الدخل ‏عن ‏عام ‏‏2020 الكترونيا ومراعاة أن يتم تعبئة هذه الإقرارات بالمعلومات الواقعية ‏والصحيحة ‏التي ‏تعبر عن ‏دخولهم الواقعية والحقيقية التي تعبر عن أنشطة أعمالهم ‏خلال ‏العام ‏‏2020‏‎.‎
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يذكر ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قامت بتحديث اقرارات ضريبة الدخل ‏الخاصة ‏بالسنة المالية 2020 ووضعتها على موقعها الالكتروني وعلى برنامج الحكومة ‏الالكترونية ‏لجميع فئات المكلفين من مستخدمين وافراد وشركات ومناطق تنموية من خلال ‏الرابط الالكتروني‎ .‎ ‎www.istd.gov.jo ‎

 




 

 


 

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