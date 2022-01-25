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الثلاثاء، 25-01-2022 03:57 م

الضريبة تصدر دليل إعداد التقرير الخاص بالدول حول الأسعار التحويلية

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الوكيل الاخباري - أصدرت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات دليلا يتعلق بإعداد التقرير الخاص لكل دولة (CBCR) استكمالا لاطلاع المكلفين على الجوانب الفنية لإعداد التقرير الخاص بتطبيق النظام رقم 40 لسنة 2021 "نظام الأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل والتعليمات التنفيذية رقم 3 لسنة 2021".

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ويتضمن الدليل الإجراءات التنفيذية والفنية اللازمة التي تمكن المكلفين من إعداد التقرير من خلال الإجابة على الأسئلة التي يتضمنها.


وأجاب الدليل على الأسئلة والمفاهيم وإجراءات إعداد التقرير الخاص كافة لكل دولة، بالإضافة إلى اجراءات تقديم تقرير (CBCR) وكيفية الحصول على الجداول التي يتضمنها، وكيفية تقديم التقرير والإشعارات المطلوبة من الشركات متعددة الجنسيات.


وقال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الدكتور حسام أبو علي، إن إصدار هذا الدليل يأتي ضمن سلسلة الأدلة الإرشادية التي تقوم الدائرة بإصدارها للمساهمة في تعزيز ثقافة المكلفين وإرشادهم في تنظيم الإقرارات الضريبية والتقارير المطلوبة منهم بشكل يمكنهم من تجنب الغرامات القانونية.


يشار إلى أن دائرة الضريبة نشرت على موقعها الإلكتروني الأدلة الإرشادية الخاصة بتطبيق الأسعار التحويلية وتطبيق الشروط المعيارية للمؤسسات المسجلة في المناطق التنموية، إضافة إلى الدليل الإرشادي حول إعداد التقرير الخاص لكل دولة.

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