الضريبة: 85.5 مليون دينار رديات لـ 65 ألف مكلف

الوكيل الإخباري - اعلن الدكتور حسام أبوعلي عن قيام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات منذ بداية العام الحالي بصرف وتحويل رديات ضريبة دخل ومبيعات لحوالي 65 الف مكلف تبلغ قيمتها الاجمالية حوالي 85.5 مليون دينار منها 53 مليون دينار تم صرفها نقدا و32.5 مليون دينار مقاصة. .

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واوضح ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قامت خلال الشهر الحالي بصرف رديات ضريبية الى مكلفين يزيد عددهم عن 14 الف مكلف من مكلفي ضريبة الدخل والمبيعات .



وقال ان جميع الرديات التي تم صرفها خلال العام الحالي تم ايصالها لمستحقيها الكترونيا من خلال تحويلها على ارقام الآيبان الخاصة بحساباتهم البنكية وحسب الدور والاسس المعتمدة للصرف .



واشار ان الدائرة قامت كذلك بإجراء تقاص بين ضريبة الدخل والمبيعات، واي رديات تنطبق عليها تعليمات واجراءات وآلية واسس اجراء عملية المقاصة رقم (1) لسنة 2017 الصادرة استنادا لأحكام قانون الموازنة العامة، الصادرة بخصوص الأرصدة المستحقة على المكلف من المبالغ المتحققة له حيث مكنت اجراءات المقاصة المالية من تسديد المكلفين من شركات وافراد للذمم المالية المترتبة عليهم من خلال المبالغ المستحقة لهم بدلا من تراكم الغرامات القانونية عليهم .



